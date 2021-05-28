Глава СПЧ призвал ограничить скорость электрических самокатов и велосипедов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что передвижение на электрических самокатах и велосипедах должно быть отрегулировано, их скорость ограничена. Такое мнение он высказал журналистам на онлайн-конференции в пятницу.

"Надо, конечно, это решать. Я понимаю молодежь, которая хочет мчаться на самокате со скоростью 50 км/ч, но нельзя этого делать на тротуарах. Должна иметься возможность остановиться быстро <…> К сожалению, придется, при всем уважении к правам молодежи, ограничивать скорость передвижения", - заявил он.

"Я считаю, что это безобразие, что происходит на наших улицах. Не только самокаты, но и доставщики еды - они раньше пешком ходили, потом на велосипеды пересели, а теперь они на электрических велосипедах [передвигаются] - они с бешеной скоростью проносятся по тротуарам, по встречным полосам движения", - добавил он.

Фадеев сообщил, что в СПЧ готовятся рекомендации по регулированию передвижения электрического транспорта. "Мы сейчас изучаем этот вопрос. В том числе информацию с мест получаем. У нас и правила движения для таких объектов [электрических самокатов и велосипедов] нет <…> Мы сейчас рекомендации готовим и на следующей неделе хотим свое мнение более-менее обоснованное, более-менее формализованное высказать", - отметил он.

С наступлением теплой погоды в России начался сезон проката электросамокатов, регулярно поступают жалобы в ГИБДД и городские и региональные СМИ на наезды на пешеходов, создание аварийных ситуаций и ДТП с участием этого средства передвижения. 15 апреля комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями предложила в правилах дорожного движения (ПДД) приравнять к мопедам средства передвижения с электрическими двигателями, в том числе велосипеды с мотором и электросамокаты. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в середине мая заявлял, что правила, которые будут регулировать передвижение на электросамокатах, не требуют поправок в закон, но могут быть внесены в ПДД.