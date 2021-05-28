Путин заявил, что пограничники сыграли важную роль в борьбе с коронавирусом

СОЧИ, 28 мая. /ТАСС/. Пограничники РФ сыграли важную роль в борьбе с пандемией коронавируса, организовав вместе с другими ведомствами надежный контроль на границе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании в пятницу с постоянными членами Совета безопасности России.

В честь Дня пограничника глава государства обратился к личному составу и ветеранам пограничной службы России. Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны пограничники "приняли первый бой, проявили невиданную стойкость, до конца исполнили свой долг". Глава государства отметил, что пограничники остаются верны этим ратным традициям, "четко выполняют боевые задачи на всех участках границы России - от Балтики до Дальнего Востока, на Кавказе, в Арктической зоне".

"Отдельно отмечу грамотные, слаженные действия личного состава пограничной службы в период эпидемии коронавируса. Совместно с другими ведомствами был организован надежный контроль на границе. И этот внешний рубеж сыграл важнейшую роль, в первые недели и месяцы распространения инфекции позволил нам выиграть время, а значит, сберечь многие жизни наших граждан", - заявил Путин.

При этом, отметил он, "пограничники продолжали и продолжают эффективно действовать по всем ключевым направлениям", в том числе в борьбе с трансграничной преступностью, с наркотрафиком, контрабандой, браконьерским промыслом водных биоресурсов, незаконной миграцией.

"Хочу поблагодарить российских пограничников за надежность и добросовестную службу, за преданность нашему народу и Родине", - заключил президент.