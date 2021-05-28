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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Минобороны РФ сообщило о соблюдении режим прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе

Российскими инженерно-саперными группами продолжается разминирование местности и объектов, также рассказал представитель российского миротворческого контингента в регионе полковник Дмитрий Перепелкин

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российские миротворцы не зафиксировали нарушений режима прекращения огня и провокаций в отношении военнослужащих РФ в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил журналистам представитель российского миротворческого контингента в регионе полковник Дмитрий Перепелкин.

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"За прошедший период нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, провокационных действий в отношении российских военнослужащих не отмечено", - сказал представитель миротворцев.

Он рассказал, что российскими инженерно-саперными группами продолжается разминирование местности и объектов.

"На сегодняшний день проверено 1 844 здания, более 657 километров дорог, очищено 2 121 гектар территории, обнаружено и уничтожено 25 613 взрывоопасных предметов", - сообщил Перепелкин.

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АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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