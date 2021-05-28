Когда вакцинироваться переболевшим? Главное о коронавирусе за 28 мая

Россия
- Всего зафиксировано 5 044 459 случаев заражения, из них новых — 9 252. За сутки умерли 404 человека, за весь период — 120 406.
- Роспотребнадзор рекомендовал переболевшим вакцинироваться через несколько месяцев.
- Аллергикам рекомендовано проходить вакцинацию во время ремиссии.
- Комитет по этике Минздрава выдал отрицательное заключение на комбинированное исследование вакцин AstraZeneca и "Спутник V", пишет газета "Фармацевтический вестник".
Москва
- Всего зафиксировано 1 170 396 случаев заражения, из них новых — 3 274. Госпитализированы 1 055 человек.
- Ситуация в Москве стабилизировалась, роста числа выявляемых случаев заражения нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Мир
- Всего зафиксировано более 169 млн случаев заражения, умерли 3 513 320 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В мире за семь дней выявили на 1 млн меньше заболевших, чем неделей ранее.
- Среди переболевших жителей Ломбардии оказалось очень мало повторно заразившихся. Это говорит о том, что в подавляющем большинстве случаев перенесенная инфекция дает иммунитет от коронавируса, считают медики.
- Испанские медики проследили за распространением вируса на музыкальном фестивале, который проходил в крупном концертном зале в Барселоне в декабре прошлого года. По их выводам, мероприятие не повлияло на темпы распространения инфекции.
- Премьер Малайзии объявил о введении в стране полного локдауна c 1 июня на 14 дней.
- Регулятор ЕС одобрил использование вакцины Pfizer — BioNTech для подростков 12–15 лет.