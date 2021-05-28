В массовом захоронении 1942-1943 годов под Воронежем нашли останки 156 погибших

ВОРОНЕЖ, 28 мая. /ТАСС/. Поисковики воронежского объединения "Дон" в ходе "Вахты памяти" обнаружили останки 156 человек и два медальона красноармейцев в массовом захоронении 1942-1943 годов у села Лушниковка Острогожского района Воронежской области. Об этом рассказал ТАСС в пятницу руководитель поискового объединения Михаил Сегодин.

"Мы обнаружили здесь в один ряд порядка 15 захоронений, в них [захоронено] от 500 и более человек. Мы уже извлекли останки 156 человек. Обнаружили два "смертных" медальона погибших красноармейцев: один медальон был полуоткрыт, поэтому сгнил, а второй в отличном состоянии, но требует экспертизы. Сведения в нем были написаны карандашом и чернилами, которые выцвели, поэтому медальон для экспертизы сегодня передадим в следственное управление СК по Воронежской области", - сказал Сегодин.

Как сообщал ТАСС, "Вахта памяти" "Берлинка" - дорога на крови" проходит у села Лушниковка под Воронежем с 24 июля. Возле села с июля 1942 года по январь 1943 года располагался транзитный лагерь военнопленных ДУГАГ-191, фашисты задействовали их в строительстве секретной железной дороги "Берлинка" для переброски сил из Германии к Сталинграду и на Кавказ. Для строительства этой дороги в Воронежской области фашисты создали 17 лагерей военнопленных, в них находились 70 тыс. человек, около 10 тыс. погибли.

В поисковых работах участвуют порядка 50 членов объединения "Дон" и 14 представителей поискового отряда следственного управления СК по Воронежской области. По словам Сегодина, возле лагеря ДУЛАГ-191 располагался также лагерь для женщин и детей, в котором за время его существования погибло не менее 8,5 тыс. человек. Поисковики в ходе "Вахты памяти" нашли остатки женских вещей, ремешков и пряжек.