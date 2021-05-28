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Пандемия COVID-19
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Регулятор ЕС одобрил использование вакцины Pfizer - BioNTech для подростков 12-15 лет

В Европейском агентстве лекарственных средств сообщили, что каждая страна будет самостоятельно принимать окончательное решение об использовании вакцины среди этой возрастной группы

ГААГА, 28 мая. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило использование вакцины от коронавируса Comirnaty, являющейся совместной разработкой компаний Pfizer (США) и BioNTech (ФРГ), для подростков 12-15 лет. Об этом объявил в пятницу на брифинге глава департамента ЕМА по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

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"Комитет EMA по лекарственным средствам для человека пришел к заключению, что вакцина может использоваться для подростков в возрасте 12-15 лет", - сказал он, добавив, что каждая страна будет самостоятельно принимать окончательное решение об использовании вакцины среди данной возрастной группы.

Это первая вакцина от коронавируса, которая одобрена для использования среди лиц в возрасте 12-15 лет.

Вакцина Comirnaty была первой одобрена для использования в ЕС среди взрослых 21 декабря прошлого года. В настоящее время на территории сообщества также используются вакцины, разработанные компаниями Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

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