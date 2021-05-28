Защита считает, что закрытый процесс по "делу Голунова" повлиял на объективность приговора

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Проведение в закрытом режиме процесса по делу экс-полицейских, которые осуждены за подброс наркотиков журналисту Ивану Голунову, сказалось на объективности суда при вынесении приговора. Об этом ТАСС заявил адвокат Андрей Виноградов, который защищал на процессе одного из подсудимых Максима Уметбаева.

"Стороной обвинения не было представлено ни единого доказательства причастности [именно] Уметбаева Максима Маратовича к данным преступлениям, и тем не менее мы всегда, к сожалению, предполагали, что получим именно такой результат, потому что в последние годы сложилась тенденция, когда именно резонанс определяет приговор. Возмутительное решение [по просьбе стороны обвинения] закрыть процесс было продиктовано исключительно стремлением избежать демонстрации позора и несостоятельности предварительного следствия. Это лишило возможности общества узнать всю правду о произошедшем, а нас - изменить отношение к моему доверителю и донести до всех доказательства, прямо указывающие на его [непричастность к инкриминируемым ему преступлениям]", - убежден адвокат.

Виноградов подчеркнул, что суд не проверил должным образом версию следствия о том, что действия против Голунова были совершены полным составом оперативного подразделения без конкретизации действий и доказательств осведомленности каждого из экс-полицейских, якобы для улучшения своих служебных показателей и наград. "Оглашенный сегодня приговор будет обжалован в установленном законом порядке в апелляционной инстанции", - заявил Виноградов.

Ранее Мосгорсуд осудил на сроки от пяти до 12 лет колонии общего режима пятерых бывших полицейских, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову. Суд приговорил Игоря Ляховца к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима, Максима Уметбаева - к восьми годам, Романа Феофанова - к восьми годам колонии, Акбара Сергалиева - к восьми годам колонии, Дениса Коновалова - к пяти годам колонии.

Также суд лишил бывших полицейских специальных званий и запретил занимать должности с осуществлением функций представителя власти на сроки до пяти лет. Гражданский иск Голунова в размере 5 млн суд удовлетворил полностью и распределен поровну между осужденными.