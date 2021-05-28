В мире за семь дней выявили на 1 млн меньше заболевших COVID-19, чем неделей ранее

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире за последние семь дней возросло на 3,45 млн, следует из подсчетов ТАСС. Это сразу на миллион меньше, чем неделей ранее.
Темпы распространения инфекции на планете снижаются с начала месяца, причем все быстрее: если семь дней назад спад составил 15%, то сейчас - около 30%. Почти во всех странах, которые сильнее всего пострадали от пандемии, заболеваемость опустилась до минимума, исключением стали только некоторые государства Латинской Америки.
ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за неделю.
Снижение показателей
В Индии за неделю число выявляемых случаев заражения снизилось с 280 тыс. в сутки примерно до 215 тыс. Если на прошлой неделе в стране зарегистрировали почти 2 млн инфицированных, то на этой - менее 1,5 млн. Тем не менее власти продлили запрет международного пассажирского авиасообщения до конца июня, а в ряде штатов ситуация осложняется распространением "черной плесени" - грибкового заболевания, которое часто диагностируют у болеющих или переболевших COVID-19.
В США число выявляемых случаев за неделю уменьшилось на четверть. И если в начале мая там ежедневно фиксировали свыше 50 тыс. заболевших, то сейчас - около 23 тыс., для страны это минимум с лета 2020 года.
Заболеваемость серьезно снизилась и в странах Европы.
Сильнее всего - в Германии, где за неделю число подтверждаемых случаев упало почти на 80%, до немногим более 5 тыс. в день. В Испании и Италии снижение составило 40% (сейчас там регистрируют менее 4 тыс. инфицированных в сутки), во Франции - 30% (менее 10 тыс.).
В Турции на этой неделе выявляли примерно 8 тыс. заразившихся в день. Это в восемь раз меньше, чем в середине апреля.
Рост заболеваемости
Заболеваемость, однако, растет в большинстве стран Латинской Америки.
Исключение - Мексика и Перу, где пики третьей волны эпидемии пришлись соответственно на начало января и середину апреля, а также Бразилия, где с начала мая стабильно выявляют более 60 тыс. заразившихся в день.
В Аргентине при этом регистрируют уже свыше 41 тыс. инфицированных в сутки, а в Колумбии - 25 тыс. Для обеих стран это максимумы за всю пандемию.
В Чили с начала мая число заболевающих также выросло - с 6 тыс. до 8 тыс. в день, то есть примерно на треть.
Спад смертности
На фоне спада заболеваемости снижается и смертность: за последние семь дней в мире зарегистрировали 81,3 тыс. летальных исходов из-за новой инфекции, или на 6,5 тыс. меньше, чем за предыдущий аналогичный период. Показатель летальности остается на уровне 2,1%.
Выше всего смертность по-прежнему в Индии - уже почти месяц там фиксируют примерно 4 тыс. смертей в сутки. В Бразилии по сравнению с началом апреля она снизилась более чем вдвое, до 1,8 тыс. в день. В других странах Латинской Америки, например Аргентине и Колумбии, она, напротив, возросла.
В относительном выражении смертность выше всего в странах Восточной Европы: в Венгрии на 100 тыс. жителей приходится 308 умерших от COVID-19, в Боснии и Герцеговине - 282, в Чехии - 280. Для сравнения, в Бразилии показатель составляет 214, а в Индии из-за большой численности населения - всего 22.