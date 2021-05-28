В мире за семь дней выявили на 1 млн меньше заболевших COVID-19, чем неделей ранее

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире за последние семь дней возросло на 3,45 млн, следует из подсчетов ТАСС. Это сразу на миллион меньше, чем неделей ранее.

Темпы распространения инфекции на планете снижаются с начала месяца, причем все быстрее: если семь дней назад спад составил 15%, то сейчас - около 30%. Почти во всех странах, которые сильнее всего пострадали от пандемии, заболеваемость опустилась до минимума, исключением стали только некоторые государства Латинской Америки.

ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за неделю.

Снижение показателей

В Индии за неделю число выявляемых случаев заражения снизилось с 280 тыс. в сутки примерно до 215 тыс. Если на прошлой неделе в стране зарегистрировали почти 2 млн инфицированных, то на этой - менее 1,5 млн. Тем не менее власти продлили запрет международного пассажирского авиасообщения до конца июня, а в ряде штатов ситуация осложняется распространением "черной плесени" - грибкового заболевания, которое часто диагностируют у болеющих или переболевших COVID-19.

В США число выявляемых случаев за неделю уменьшилось на четверть. И если в начале мая там ежедневно фиксировали свыше 50 тыс. заболевших, то сейчас - около 23 тыс., для страны это минимум с лета 2020 года.

Заболеваемость серьезно снизилась и в странах Европы.

Сильнее всего - в Германии, где за неделю число подтверждаемых случаев упало почти на 80%, до немногим более 5 тыс. в день. В Испании и Италии снижение составило 40% (сейчас там регистрируют менее 4 тыс. инфицированных в сутки), во Франции - 30% (менее 10 тыс.).

В Турции на этой неделе выявляли примерно 8 тыс. заразившихся в день. Это в восемь раз меньше, чем в середине апреля.

Рост заболеваемости

Заболеваемость, однако, растет в большинстве стран Латинской Америки.