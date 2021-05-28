В Адыгее появится лаборатория по экспресс-анализам почвы и растений

МАЙКОП, 28 мая. /ТАСС/. Лаборатория с автоматизированной линией для проведения массовых экспресс-анализов растений и почвы появится в Адыгее. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова по итогам заседания координационного совета по экономической политике, участники которого рассмотрели несколько инвестпроектов.

"Инвестор ООО "Агробиохимическая лаборатория" получит содействие органов власти в реализации проекта по строительству лаборатории и внедрению автоматизированной линии для проведения массовых экспрессных анализов почвы и растений", - сказали в пресс-службе. Как ожидается, на основании полученных результатов будет автоматически формироваться карта-задание под используемую в конкретном хозяйстве технику для дифференцированного внесения удобрений. Новая лаборатория, отмечают в пресс-службе, даст региону 18 рабочих мест, а объем инвестиций составит 22,4 млн рублей. "Данный проект будет сопровождаться в режиме "одного окна", его реализация положительно повлияет на урожайность сельхозкультур", - заметили в пресс-службе.

Также в рамках заседания статус приоритетного получил проект ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти А", связанный с очередным этапом строительства и реконструкции СТЦ "МЕГА Адыгея". "Данное решение позволит компании Ингка после поэтапного ввода объектов в эксплуатацию получить льготы по налогу на имущество", - пояснили в пресс-службе. Кроме того, инвестпроекту АНО "Красная поляна" по созданию всесезонного горного экокурорта "Лагонаки" присвоен статус масштабного.

