СМИ: в Канаде на территории бывшей школы для индейцев нашли останки 215 детей

ОТТАВА, 28 мая. /ТАСС/. Захороненные останки 215 несовершеннолетних обнаружены на территории бывшей школы для детей представителей коренных народов Канады в городе Камлупс (провинция Британская Колумбия). Об этом в пятницу сообщил телеканал CTV.

Раскопки проводились по инициативе одного из местных индейских племен. Эта школа функционировала с 1890 по 1969 год и была одной из самых крупных в Канаде. Одновременно ее могли посещать до 500 детей.

В 1876 году в Канаде был принят Акт об индейцах, который, в частности, предусматривал изъятие земель коренных народов страны под нужды федерального правительства. В 1884 году в него были внесены дополнения о создании специальных школ, которые получили название резидентских. В эти школы-интернаты принудительно забирали детей индейцев с целью интеграции их в канадское общество. Согласно статистике, из 150 тыс. учеников от побоев и болезней умерли не менее 3,2 тыс. Последняя резидентская школа была закрыта в Канаде в 1996 году.

В 2017 году премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес официальные извинения коренным жителям страны, которые пострадали во время обучения в этих школах. Власти также согласились выплатить 800 млн канадских долларов (тогда $638 млн) пострадавшим.