На ассамблее ВОЗ пришли к консенсусу по равному доступу к вакцинам

ЖЕНЕВА, 28 мая. /ТАСС/. Участники проходящей в Женеве 74-й Всемирной ассамблеи здравоохранения исходят из того, что для победы над пандемией коронавируса в мире существенное значение имеет обеспечение равного доступа к вакцинам. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он подчеркнул, что в центре дискуссий на ассамблее, начавшейся 24 мая, находится проблематика COVID-19. "На этой неделе был широкий консенсус в том, что равноправный доступ к вакцинам имеет существенное значение для завершения пандемии", - констатировал глава ВОЗ.

"Пандемия далеко не завершена", - предупредил он, напомнив, что новые разновидности коронавируса усугубляют вспышки заболевания. От COVID-19 уже умерли 3,5 млн человек, а ущерб для мировой экономики от пандемии достигает $22 трлн.

Гебрейесус призвал мировое сообщество поддержать массовую вакцинацию, чтобы к сентябрю от коронавируса в каждой стране было привито не менее 10% населения, а к концу текущего года - не менее 30%. "Это означает, что к сентябрю мы должны в качестве главного приоритета вакцинировать на 250 млн больше людей в странах с низкими и средними доходами, включая всех работников здравоохранения и группы повышенного риска", - резюмировал гендиректор.

74-я Всемирная ассамблея здравоохранения проходит с 24 мая по 1 июня. Основное внимание уделяется борьбе с пандемией коронавируса и предотвращению новых чрезвычайных ситуаций. В главном ежегодном форуме ВОЗ, работающем в онлайн-формате, принимают участие представители 194 государств - членов организации, включая Россию.