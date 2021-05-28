В Татарстане разрешили работать ночью кафе и ресторанам, где персонал привит от COVID-19

ТАСС, 28 мая. Власти Татарстана приняли решение разрешить кафе и ресторанам работать с 24:00 до 6:00 при условии вакцинации всех сотрудников, не имеющих медицинских противопоказаний, сообщила в пятницу пресс-служба президента республики журналистам.

"Предусматривается снятие отдельных ограничений, в том числе запретов на оказание услуг общественного питания с 24:00 до 6:00 часов для тех организаций общественного питания, все работники которых вакцинированы против новой коронавирусной инфекции, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания к вакцинированию, подтвержденные справкой (медицинским заключением) медицинской организации, при наличии согласования управления Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Также снят запрет на межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа, на прием и размещение граждан в санаториях без уведомления Управления Роспотребнадзора. Организации и индивидуальные предприниматели больше не обязаны обеспечивать неоднократное измерение температуры тела работников и использование ими перчаток. Кроме того, граждане теперь могут заходить на участки, на которых расположены культовые помещения, здания и сооружения, без масок.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Татарстане выявлено 21 392 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 18 344 человека, умерли 495 человек.