Очередная партия "Спутника V" прибыла в Республику Сербскую

БЕЛГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Очередная партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлена в Республику Сербскую (энтитет Боснии и Герцеговины). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минздрава республики.

По ее информации, министр здравоохранения Ален Шеранич встретил в столице Республики Сербской Баня-Луке новую партию вакцины "Спутник V". При этом указывается, что речь идет о первом компоненте российского препарата. "Сегодня мы получили новую поставку вакцины от российского производителя, которая была приобретена Республикой Сербской через оптового поставщика для вакцинации населения. Важно, чтобы у нас была непрерывная поставка как данной вакцины, так и препаратов других производителей, чтобы процесс иммунизации жителей мог проходить гладко и ускоренными темпами", - отметил Шеранич.

"Благодаря предыдущим поставкам вакцин "Спутник V" и Sinopfarm, которые мы закупили, а также препаратам производства Pfizer и AstraZeneka, которые поступают в соответствии c международным механизмом COVAX и через программу EU4Health, в нашем распоряжении имеется значительное количество вакцин, и мы ожидаем новых поставок в будущем", - добавил он. При этом Шеранич уточнил, что в ближайшее время республика должна получить новую партию второго компонента вакцины "Спутник V".

21 апреля председатель Президиума Боснии и Герцеговины (коллективный орган управления страной) Милорад Додик привился российской вакциной "Спутник V". По данным Института общественного здравоохранения Республики Сербской, на сегодняшний день в республике первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 88 тыс. жителей, полностью вакцинированы около 32 тыс. человек.