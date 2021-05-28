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Пандемия COVID-19

ВОЗ призвала к терпению в вопросе установления происхождения коронавируса

Важно прекратить политизацию данного вопроса и "дать возможность ученым делать свою работу" , отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан EPA-EFE/FABRICE COFFRINI
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Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан
© EPA-EFE/FABRICE COFFRINI

ЖЕНЕВА, 28 мая. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает работу по установлению происхождения нового коронавируса, однако быстрых результатов ожидать не стоит. Об этом заявил в пятницу на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

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"Мы продолжаем работать с международной командой экспертов, рассматриваем их рекомендации, а также работаем со странами-членами, чтобы определить дальнейшие этапы исследований, - отметил он. - Потребуется время и целый ряд миссий, чтобы установить происхождение нового коронавируса, если это вообще будет возможно".

По словам Райана, на данном этапе важно прекратить политизацию данного вопроса и "дать возможность ученым делать свою работу". "Дальнейшие исследования будут проведены, - заверил эксперт. - Мы продолжим свою деятельность, но нам необходимо пространство. Важно отделить политику от науки и проводить работу в позитивной атмосфере, основываясь на солидарности".

Ранее в мае госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не удовлетворены исследованием обстоятельств распространения коронавируса со стороны ВОЗ и настаивают на продолжении такой работы.

В марте был опубликован доклад международной группы экспертов о поездке в Китай в январе - феврале с целью исследования происхождения нового коронавируса. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно обнародованному в Женеве итоговому документу миссии, наиболее вероятным они считают сценарий передачи коронавируса между животными, а затем человеку, наименее вероятным - возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.

Сразу после публикации доклада США, а также Австралия, Великобритания, Дания, Израиль, Канада, Латвия, Литва, Норвегия, Словения, Чехия, Эстония, Южная Корея и Япония выразили "обеспокоенность недавним исследованием в Китае, проведенным в ВОЗ". Прямой критики выводов в заявлении 14 стран не содержалось, однако отмечалось, что работа экспертов была проведена "со значительной задержкой", без доступа к полной информации и образцам. Белый дом, комментируя вышедший доклад, заявил, что отчет не содержит "критически важных" данных и не дает полного понимания проблемы.

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