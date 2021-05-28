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Глава NASA примет участие в конференции по космосу в Санкт-Петербурге онлайн

Глобальная конференция по исследованию космоса GLEX пройдет в июне

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон примет участие в онлайн-формате в Глобальной конференции по исследованию космоса GLEX (Global Space Exploration Conference) в Санкт-Петербурге в июне этого года. Об этом глава американского ведомства сообщил в пятницу на телефонном брифинге для журналистов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, планирует ли он принять приглашение главы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина приехать в Россию для переговоров.

"Я отвечу на первую часть [вопроса] о том, ожидается ли мое участие в конференции в Санкт-Петербурге, в России. Да, я планирую это сделать в виртуальном формате. Как я понимаю, я буду в числе участников дискуссии", - сказал он.

Глава NASA надеется обсудить с российской стороной сотрудничество по МКС, считает РФ жизненно важным партнером.

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