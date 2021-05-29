В МЧС предложили наказывать собственников пляжей за отдыхающих с животными

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. МЧС России предложило прописать ответственность в Кодексе об административных правонарушениях за отдых с животными на пляжах. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Андрей Печенин в видеоинтервью, которое выйдет 31 мая.

"В рамках законопроектной деятельности мы установили ответственность для собственников и владельцев пляжей в части нарушения требований по оборудованию пляжей. Подобные предложения нами представлены в Минюст для включения в проект нового КоАП", - сказал он.

Сейчас ответственность для отдыхающих на пляжах с животными в КоАП не установлена.

1 января 2021 года в России вступили в силу единые правила пользования пляжами, которые в том числе устанавливают запрет приводить на пляжи животных, за исключением собак-поводырей.