Японские рыбаки считают неправомерным задержание своего судна пограничниками России

ТОКИО, 29 мая. /ТАСС/. Профсоюз рыболовов японского портового города Вакканай (префектура Хоккайдо) считает неправомерным задержание своего судна российскими пограничниками в Охотском море и рассчитывает на его скорейшее освобождение. Об этом в субботу сообщил журналистам лидер профсоюза Сэйити Кадзэму.

"Заслуживает крайнего сожаления тот факт, что их задержали, несмотря на то, что они находились в исключительной экономической зоне Японии", - приводит японское общественное телевидение слова Кадзэму. Он выразил надежду на скорейшее освобождение судна.

Пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области в пятницу объявила, что в Охотском море после попытки скрыться была задержана рыболовецкая шхуна под флагом Японии. При ее осмотре на борту были обнаружены живые крабы, варено-мороженая крабовая продукция и промысловое оборудование. "Пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области в исключительной экономической зоне РФ в Охотском море пресечена незаконная промысловая деятельность рыболовецкой шхуны (флаг Япония), экипаж которой не выполнил законное требование пограничников об остановке и предпринял попытку скрыться", - говорилось в сообщении пресс-службы управления ФСБ.

Сообщалось, что в ходе преследования судно-нарушитель опасно маневрировало и создавало угрозу столкновения с пограничным сторожевым кораблем. Судно задержано и доставлено в порт Корсаков для проведения разбирательства.