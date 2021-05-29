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В парке "Ривьера" в Сочи введут единый билет на все аттракционы

По единому билету уже работают 18 аттракционов и фуд-кортов

СОЧИ, 29 мая. /ТАСС/. Единый билет на все аттракционы намерены сделать в сочинском парке "Ривьера". На сегодняшний день ведется его разработка, сообщил ТАСС директор парка Давид Согоян.

"Планируем [введение]. <...> Сегодня идет разработка этого ски-пасса, так сказать, единого билета. Уже часть парка работает по единому билету, и мы планируем соединить это все вместе в единую сеть", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе парка, на сегодняшний день в "Ривьере" базируются 48 арендаторов, которым принадлежат аттракционы, фуд-корты и другие развлечения. Только 18 из них можно оплатить единой картой парка.

Парк "Ривьера" - одна из центральных достопримечательностей Сочи, он находится в центральной части курорта и располагается на площади более 14 га. В парке высажены более 10 тыс. деревьев и кустарников, которые цветут круглый год, сменяя друг друга.

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