Около 90% организованных турпоездок в России приходятся на детский отдых

КРАСНОДАР, 29 мая. /ТАСС/. Около 90% всех туристических поездок, организованных туроператорами в России, приходятся на детский отдых. Об этом рассказал ТАСС исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

"Около 90% туристических поездок, организованных по стране, которые связаны с туроператорами, приходятся на детский отдых. Все туроператоры, которые в стране работают - для них очень важны детские туры, а не отдых и оздоровление, где лагеря работают и выживают сами по себе", - рассказал Волков.

Он также обратил внимание на то, что сейчас детские лагеря и санатории работают при загрузке только на 75%, что негативно влияет на экономическую ситуацию средств размещения. Так, по его словам, несмотря на меньшее количество детей, заселяющихся в центры, детские оздоровительные лагеря несут 100% затраты. Волков акцентировал, что при разрешении загрузки до 100%, в лагерях отдохнут в том числе и дети, которые не смогли посетить учреждения в прошлом году. В то же время, Волков отметил, что введение системы кешбэка на детский отдых положительно скажется на отрасль, и в лагерях и санаториях сможет отдохнуть "большее количество детей".

Спикер Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко также уточнил ТАСС, что на Кубани сконцентрировано большее число детских лагерей и здравниц в России. Ежегодно в регионе отдыхают и оздоравливаются около 270 тыс. детей.

Бурлачко акцентировал, что введение системы возврата части средств за детские путевки поможет, в первую очередь, тем семьям, на материальном положении которых сказались последствия коронавирусной пандемии. По словам спикера заксобрания, таким семьям теперь не придется урезать статьи домашнего бюджета для того, чтобы обеспечить полноценный отдых детям.

"Развернутая правительством программа позволит также поддержать краевые учреждения детского отдыха. В период пандемии коронавируса они понесли существенные финансовые потери, гораздо более серьезные, чем какой-либо иной сектор кубанской экономики", - добавил Бурлачко, отметив, что региональные власти также продолжают разрабатывать новые меры поддержки отрасли.

О программе

Продажа путевок с детским туристическим кешбэком стартовала во вторник и продлится до 31 августа. Совершить путешествие можно будет до 15 сентября включительно. В программе участвуют как государственные, так и частные детские стационарные лагеря. Оплатить путевку необходимо картой "Мир", зарегистрированной в системе лояльности этой платежной системы. Возврат составит 50% стоимости путешествия, но не более 20 тыс. рублей. Количество поездок на одного ребенка не ограничено.