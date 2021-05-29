КС проверит законы, позволившие оштрафовать россиянина на 31 млн рублей из-за санкций США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России принял к рассмотрению жалобу оштрафованного на 31 млн рублей из-за санкций США гражданина РФ Николая Кузнецова за валютный перевод и проверит на соответствие конституции нормы российского законодательства, из-за которых стало возможным такое наказание. Об этом говорится в материалах КС.

"Жалоба гражданина Н. В. Кузнецова на нарушение его конституционных прав. <…> Принята к рассмотрению", - говорится в материалах суда.

Как следует из текста жалобы, которая имеется в распоряжении ТАСС, Кузнецов в 2014 году решил совершить перевод почти $616 тыс. из Транскапиталбанка, где у него был вклад, на счет отца в Мособлбанк, однако деньги в него так и не поступили. Он начал разбираться в случившемся и узнал, что валютный перевод шел через счет в банке в США, и деньги были там заблокированы по указанию Управления по контролю за иностранными активами казначейства США, так как Мособлбанк оказался под американскими санкциями.

Кузнецов начал судиться с Транскапиталбанком в России, требуя от него вернуть деньги и указывая, что средства были заблокированы по вине этого банка, так как его сотрудники должны были знать о санкциях и последствиях. Мосгорсуд счел санкции "обстоятельствами непреодолимой силы", которые освободили банк от ответственности. После этого Кузнецов начал переписку с казначейством и администрацией президента США, а также с американским банком с просьбами вернуть его деньги, и в итоге через два года банк согласился перевести их на его счет в Лондоне, после чего он перевел их в Россию.

Однако в 2017 году налоговая служба РФ возбудила в отношении Кузнецова административное дело за совершение незаконных валютных операций. Ведомство посчитало, что он в обход своих счетов в России перевел из американского банка в английский деньги, и назначило ему наказание в виде штрафа в 31 млн рублей.

Кузнецов попробовал оспорить это решение в московском суде, ссылаясь на то, что он несколько лет жил в Великобритании и не является налоговым резидентом России, но его жалобу отклонили, так как заявитель по российскому паспорту зарегистрирован в Москве. После этого Кузнецов также обращался в Банк России с просьбой дать характеристику данному переводу денег, и ЦБ в ответном письме сообщил, что такую операцию можно считать законной. Затем Кузнецов написал жалобу в Европейский суд по правам человека и в Конституционный суд России.

Какие законы противоречат конституции

В КС он требует признать противоречащими конституции ч. 1 ст. 15.25 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, п. 2 ч. 1 ст. 25.12 КоАП РФ, п. 6 ч. 1 ст. 1 и ч. 4 и 5 ст. 12 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", а также ч. 2 ст. 2 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле".

В частности, заявитель считает, что нормы КоАП РФ необоснованно уравнивают граждан с должностными лицами и возлагают на них "непропорциональное бремя" ответственности, а также допускают возложение на суд обязанности поддержки обвинения на заседании по делу об административном правонарушении, так как на нем отсутствует прокурор в роли гособвинителя. По мнению заявителя, это вызывает сомнения в беспристрастности суда. В законах о валютном контроле Кузнецов видит непропорциональные ограничения свободы для распоряжения своими финансами.

Издание РБК в 2018 году назвало этот штраф, который пришлось заплатить Кузнецову, первым известным случаем такого наказания для физлица за незаконные валютные операции с 2013 года, когда появилась соответствующая норма в КоАП РФ.