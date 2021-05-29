Вьетнамские ученые выявили новый штамм коронавируса

ХАНОЙ, 29 мая. /ТАСС/. Вьетнамские ученые выявили новый вариант коронавируса, представляющий собой гибрид британского и индийского штаммов. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Нгуен Тхань Лонг на прошедшем в субботу под председательством премьер-министра Вьетнама Фам Минь Чиня общенациональном совещании по вопросам профилактики и контроля за распространением вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.

По словам министра, новый штамм пока не получил название. Вместе с тем эксперты установили, что он более заразный и легко передается воздушным путем. "Новый вариант вируса пока не назван. Министерство здравоохранения Вьетнама включит новый штамм в глобальную карту генома коронавируса", - сказал Нгуен Тхань Лонг.

Глава Минздрава также отметил, что именно новый вариант вируса привел к массовому заражению в северных вьетнамских провинциях Бакзянг и Бакнинь, которые стали основными очагами распространения заболевания во время четвертой волны коронавируса, начавшейся в стране 27 апреля.

До настоящего момента во Вьетнаме были зарегистрированы семь штаммов коронавируса, включая британский, индийский и южноафриканский.

За все время с начала пандемии во Вьетнаме в январе 2020 года были выявлены 6 713 инфицированных, из которых 3 643 заразились за последний месяц. Из-за осложнений, вызванных COVID-19, умерли 47 человек. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей сейчас остаются 3 770 заболевших.