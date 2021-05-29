Ростуризм предложил разработать международные стандарты для туризма в Арктике

НОРИЛЬСК, 29 мая. /ТАСС/. Россия могла бы первой в мире разработать международные стандарты в сфере туризма для Арктики. Об этом сообщила врио начальника управления государственных туристических проектов и безопасности туризма Ростуризма Татьяна Меньшикова.

"Мы все знаем, что в Арктической зоне нет стандартов и системы стандартной классификации именно в международной сфере. Здесь есть возможность, чтобы Россия выступила с такой инициативой, чтобы Россия впервые разработала и утвердила стандарты в сфере туризма и безопасности в Арктической зоне", - сказала Меньшикова на расширенном совещании по развитию физической культуры, спорта и туризма в арктических регионах РФ в Норильске.

Ранее Ростуризм разработал новые национальные стандарты для арктического туризма, которые направлены на устойчивое развитие северных регионов.

Россия председательствует в Арктическом совете - ведущей межправительственной организации в сфере сотрудничества в Арктике. В состав совета также входят Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США.