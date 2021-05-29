В России выявили 9 289 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 289, до 5 053 748. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Еврейской автономной области (0,02%), в Республике Тыва (0,03%), в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Камчатском крае, Карачаево-Черкесской Республике, Республиках Адыгея и Северная Осетия Алания (по 0,05%).

В частности, за сутки было выявлено 846 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 750 - в Московской области, 180 - в Ростовской области, 149 - в Нижегородской области, 148 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 262 457 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 401 против 404 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 120 807 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,39%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки был зарегистрирован 41 летальный случай в Санкт-Петербурге, 18 - в Ростовской области, 15 - в Самарской области, 13 - в Воронежской области, по 12 - в Московской и Нижегородской областях, а также в Краснодарском крае.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 250. Всего уже выздоровели 4 670 484 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,4% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 248 пациентов в Санкт-Петербурге, 697 - в Московской области, 182 - в Саратовской области, 150 - в Ростовской области, 141 - в Воронежской области.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 241 против 3 274 днем ранее, до 1 173 637. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,28%.

В столице за сутки зарегистрировали 61 смерть из-за коронавируса. Число летальных исходов в городе с начала пандемии достигло 20 001, следует из сообщения штаба.

По выздоровлению выписали 2 911 пациентов за сутки, за все время вылечился 1 058 041. В настоящее время в столице продолжают лечение 95 595 человек.