Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,06

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу превысил единицу и достиг 1,06. В Москве он увеличился до 1,19, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В трех из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся показатель оказался выше единицы. Помимо Москвы, это Воронежская и Нижегородская области, где он составил 1,03.

В Санкт-Петербурге коэффициент снизился до 1, в Иркутской области индикатор равен 0,99, в Московской - 0,98, в Красноярском крае - 0,97, в Свердловской и Ростовской областях - 0,96 и 0,94 соответственно. В Самарской области показатель продолжил рост и составил 0,82.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.