Догузова: запуск чартеров на Сахалин позволит снизить стоимость туров в 1,5-2 раза

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мая. /ТАСС/. Запуск чартеров на Сахалин позволит снизить стоимость туров в регион в 1,5-2 раза, стоимость пакетных туров будет начинаться от 45 тыс. рублей. Об этом сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Сахалин, по ее словам, это очень яркий бренд и туристический магнит, этот регион мечтают посетить миллионы российских туристов, и запуск чартерной программы позволит увеличить доступность субъекта для путешественников.

"Если посмотреть по Сахалину, то стоимость благодаря чартерной программе недельного тура на Сахалин - семь ночей, восемь дней, - включая перелет, однодневную экскурсию, трансфер из аэропорта до гостиницы и завтрак, будет начинаться от 45 тыс. рублей. Если сравнивать с теми ценами, которые мы сегодня видим на рынке, как в случае с организацией индивидуальных туров, так и в случае с текущими пакетными туристическими предложениями, эта стоимость более чем конкурентна, она практически в 1,5-2 раза ниже тех цен, которые мы сегодня видим", - сказала Догузова.

Правительство РФ ранее выделило 1,2 млрд рублей на субсидирование чартерных программ по России, которые запускают туроператоры, напомнила она.

"Мы в этом году при поддержке правительства запускаем большую чартерную программу, в рамках которой будет выделена отдельная субсидия, которая поможет туроператорам создавать готовые интересные пакетные предложения в самые разные регионы нашей страны и снижать таким образом стоимость направлений. И мне невероятно приятно, что мы запускаем программу на Сахалине, благодаря которой Дальний Восток и Сахалин станут ближе для наших граждан и для наших туристов", - отметила она.