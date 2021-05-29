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Строительство туркластера "Валла Тунтури" в Мурманской области намерены начать в 2023 году

В рамках проекта в регионе создадут несколько глэмпингов и кемпингов, а также туристические деревни

НОРИЛЬСК, 29 мая. /ТАСС/. Строительство туристического кластера на Кольском полуострове в Мурманской области начнется через два года. Об этом на расширенном совещании по развитию физической культуры, спорта и туризма в арктических регионах РФ в Норильске сообщил руководитель компании "Васта Дискавери", занимающейся реализацией проекта, Сергей Бачин.

"Норникель" инвестирует в проект "Валла Тунтури" на Кольском полуострове, полуостровах Рыбачий и Средний. Здесь также будет создана мощнейшая инфраструктура, ряд глэмпингов и кемпингов, центральная туристическая деревня. Через два года начнется стройка", - сообщил Бачин.

"Валла Тунтури" (ранее назывался "Порт Лиинахамари") реализуется на территории Печенгского района области. По плану проекта будут построены две туристические деревни и несколько глэмпингов, разработана сеть туристических маршрутов, благоустроенных троп к водопадам, оборудованы две взлетно-посадочные полосы под самолеты малой авиации, автомобильные дороги, сети инженерной инфраструктуры. Проект подразумевает не только развитие природного туризма, но и создание инфраструктуры мирового уровня для захода круизных судов, яхт, развития дайвинга, морской рыбалки. Общий объем инвестиций составляет около 30 млрд рублей.

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РоссияМурманская область
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