Первая чартерная программа на Сахалин стартует 4 июля

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мая. /ТАСС/. Первую в России чартерную программу на Сахалин запустят 4 июля, чартеры полетят из Москвы. Об этом сообщил на онлайн-конференции ТАСС гендиректор "TUI Россия" Тарас Демура.

Самолеты в рамках программы будут летать раз в неделю по субботам, уточнили ТАСС в пресс-службе туроператора.

"Вы знаете, что премьер-министр [Михаил Мишустин] подписал на днях исторически уникальное постановление о субсидировании чартерных рейсов. Это открывает широчайшие возможности по разлетке по всей России, из центральной России можно будет посетить самые отдаленные уголки. Такого не было никогда, и это открывает для нас, для бизнеса огромную палитру возможностей, уже 4 июля полетит первый чартерный рейс на широкофюзеляжном самолете сюда (на Сахалин), и мы рассчитываем, что эта программа будет и летней, и зимней, и будут летать несколько месяцев", - сказал Демура.

Запуск чартерной программы позволит сократить стоимость отдыха на Сахалине в 1,5-2 раза, отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, стоимость туров в рамках программы будет стартовать от 45 тыс. рублей.

Сейчас Сахалин воспринимается в основном как локация для VIP-туризма, и этот сегмент будет расширяться, но также необходимо увеличить приток туристов из среднего сегмента, отметил Демура. Основой турпотока на Сахалин станут семьи с детьми и пары, примерно в соотношении 60% к 40% соответственно, считает Демура. Помимо Сахалина туристы смогут посетить Курилы, сообщил Демура. Для этого в том числе будет задействована малая авиация.