В шести школах Пермского края оборудуют классы по изучению сервисных роботов

ПЕРМЬ, 29 мая. /ТАСС/. Резиденты "Сколково" подвели итоги первого этапа образовательного проекта в пермских школах, участвуя в котором, дети научатся программировать и создавать сервисных роботов. Для этих целей будут оборудованы шесть школ Пермского края, рассказал ТАСС директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

"Победителями конкурса стали сразу шесть образовательных учреждений. В этих организациях будут созданы робототехнические классы для занятий детей и подростков от 12 лет. Помимо комплектов, все учреждения получили возможность пройти образовательный интенсив на базе детского технопарка "Кванториум Фотоника" - кванториум выиграл спецприз на организацию интенсива и грант в размере 150 000 рублей", - рассказал собеседник агентства.

Конкурс под названием "Где мой робот" проходил при совместном участии российского производителя роботов "Промобот" и разработчика приложения для родителей "Где мои дети". Образовательный проект предусматривал открытый конкурс среди образовательных учреждений Пермского края.

Победителями были признаны ДЮЦ "Каскад" в городе Березники, школа №16 в Лысьве, а также пермские школа №135, центр "Муравейник", авиационный техникум и детский технопарк "Кванториум Фотоника". Эти школы разделят между собой 12 комплектов Promobot Robox, три руки-манипулятора, гранты на обучение преподавателей и различные стипендии.

Помимо этого, ведутся переговоры с региональными властями, чтобы на условиях софинансирования обеспечить еще как минимум пять школ подобными классами. Также в конце лета планируется запустить проект на федеральном уровне в других городах.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом "Сколково". На данный момент компания является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в Европе. Они трудятся в 40 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.