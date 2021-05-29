На реконструкцию "Центра капитана Варухина" в Великом Новгороде выделят 400 млн рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 мая. /ТАСС/. "Морской центр капитана Варухина" в Великом Новгороде получит более 400 млн рублей на полную реконструкцию и дальнейшее развитие комплекса. Средства будут выделены на три года, сообщил в субботу губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время осмотра работ по реконструкции Софийской набережной в областном центре.

"Свыше 400 млн рублей нам выделено на три года на полную реконструкцию всего "Центра капитана Варухина", всех его зданий. Помимо современного оборудования, чтобы был еще и современный комплекс", - сказал Никитин.

По данным регионального правительства, 54,2 млн рублей будет выделено из Резервного фонда президента Российской Федерации, по 176 млн рублей область получит из федерального бюджета в 2022 и 2023 году. Реконструкция центра входит в комплекс мероприятий по реконструкции набережной, которые начались в этом году.

Центр существует с 1967 года. За это время обучение прошли более 25 тыс. юных моряков, из которых более половины трудятся на судах речного и морского флота, несут службу на военных кораблях, 50 выпускников стали моряками-подводниками, около 150 - офицерами Военно-морского флота РФ. В настоящее время это федеральный центр подготовки специалистов морской отрасли. В прошлом году в нем очно и заочно прошли обучение более 6,5 тыс. человек из одиннадцати регионов страны. Это единственное в стране учреждение дополнительного образования, имеющее учебные суда.