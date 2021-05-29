РЖД и Карелия запустили первый в России мультимодальный турмаршрут из Москвы до Валаама

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 мая. /ТАСС/. Первый в России мультимодальный туристический маршрут - с использованием железнодорожного и водного видов транспорта - запустили в субботу в карельском городе Сортавала. Поездом, а затем на теплоходе на подводных крыльях "Метеор" пассажиры смогут добраться из Москвы до острова Валаам, сообщил на церемонии запуска проекта заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.

Новый туристический маршрут предполагает возможность покупки единого билета на два вида транспорта в "одном окне" - в кассе или на сайте железнодорожной компании. Поезд отправляется из Москвы с остановками в Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Сортавале, где пассажирам предложат пересесть на стыковочный "Метеор" и добраться на острова Валаам. Начать путешествие можно из любой точки по ходу пути. Благословение новому проекту дал игумен Валаамского монастыря архимандрит Панкратий.

"Мы сегодня запускаем необычный для компании "РЖД" маршрут, интермодальный, с использованием как железнодорожного вида транспорта, так и речного "Метеора", скоростного судна. Компания "РЖД" много внимания уделяет скоростному движению, и вот еще маленькая частичка скоростного движения добавлена с использования теперь этого замечательного судна - "Метеор", которое было разработано в конструкторском бюро им. Алексеева", - сказал Пегов.

Стоимость проезда по маршруту Москва - Валаам будет варьироваться от 980 до 3 900 рублей в зависимости от класса обслуживания, времени отправления и экскурсионной программы по Валаамскому монастырю - с обедом или без. Пользоваться "Метеором" на льготных условиях смогут жители и работники Ваалаамского монастыря: для них на судне есть 20 мест, цена за проезд на которые составит 150 рублей, добавил Пегов.

Для удобства путешествующих в Сортавале построили новую платформу "Сортавала-центр", куда будут прибывать в том числе поезда типа "Ласточка" и ретропоезд "Рускеальский экспресс", который курсирует между Сортавалой и горным парком "Рускеала". Новая платформа длиной 100 м одним краем примыкает к железнодорожным путям, а с другой стороны является смотровой площадкой на залив Вакколахти Ладожского озера, с которой можно спуститься на пирс и пройти на причал города Сортавалы.

"Эта идея, которой мы сегодня даем путь в жизнь, это тоже впервые, когда в едином модуле совмещается пассажирское железнодорожное сообщение с водным транспортом до нашей жемчужины, до Валаама. Сделано очень удобно для людей и в плане информации, и совмещения цены", - отметил на церемонии глава Карелии Артур Парфенчиков. "Мне представляется, что это очень интересно с точки зрения экономики, и я думаю, что проект себя покажет, и мы сможем транслировать его на другие наши направления. Мы говорили и о Кижах, и, конечно, Белое море нас очень волнует, потому что там сегодня логистика только на начальном этапе", - сказал он.

О Валаамском монастыре

Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь расположен в северо-западной части Ладожского озера на южном берегу острова Валаам в Сортавальском районе Карелии. Точная дата основания Валаамской обители неизвестна, но считается, что монастырь уже существовал в Х веке. Ее расцвет пришелся на конец XIX века, когда монастырь был одним из крупнейших в России. После провозглашения независимости Финляндии в декабре 1917 года монастырь оказался на ее территории и перешел под юрисдикцию Финляндской православной церкви, служба в нем была переведена на финский язык. Во время войны между СССР и Финляндией (1939-1940) постройки монастыря подверглись бомбардировкам советской авиации.

В 1989 году часть бывших монастырских построек была возвращена Русской православной церкви. Тогда же в монастырь прибыли первые монахи и послушники. В 1990 году монастырь получил статус ставропигиального, т. е. непосредственно подчиняющегося патриарху Московскому и всея Руси.