Эксперт рассказал, какие факторы могут активировать инфекцию "черной плесени"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Диабет и длительное применение стероидных антивоспалительных препаратов могут активировать инфекцию "черной плесени" в организме человека. Об этом в субботу сообщил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Если сочетается несколько факторов, тот же диабет, длительное лечение брюхокортикостероидами, в этой ситуации встреча с черной плесенью может реализоваться в виде инфекционного процесса", - сказал он.

Горелов добавил, что чем более выражен иммунодефицит в организме человека, тем в большем количестве патологических органов возможно размножение грибка. "Поэтому у кого-то это поражение глаз, у кого-то это поражение легких, у кого-то это поражение мозга", - уточнил он.

Эпидемиолог также отметил, что соблюдение санитарно-гигиенических норм может стать некой защитой от различных грибковых инфекций. "В обычной жизни мы с грибками встречаемся достаточно часто, вдыхаем огромное количество, в помещении может находиться разное количество грибков, но вместе с тем здоровый организм легко как встречается, так с ними и прощается", - подчеркнул он.

Ранее газета Times of India информировала о вспышке мукормикоза в городе Аурангабад (штат Махараштра), в результате которой в апреле - мае умерли 16 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как указывают специалисты, грибковое заболевание мукормикоз ("черная плесень"), как и другие "плесени", диагностируют у тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку. Заболевание также встречается у диабетиков, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени.