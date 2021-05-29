Гастрономический праздник "Мидиясаммит" в Приморье в первый день посетили 10 тыс. человек

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая. /ТАСС/. Городской праздник "Мидиясаммит", который проходит 29 и 30 мая в центре Владивостока, в первый день посетили около 10 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия - команда Pacific Russia Food.

"В первый день общегородской праздник "Мидиясаммит", который завершает двухнедельный гастрономический фестиваль мидий, посетили около 10 тыс. человек. Мероприятие посетили в том числе губернатор Приморского края Олег Кожемяко и врио главы Владивостока Константин Шестаков. Программа "Мидиясаммита" в первый день включала лекции по дальневосточной кухне, мастер-классы от шеф-поваров ведущих ресторанов края, фуд-корт, маркетплейс фермерских продуктов и приготовление плова с морепродуктами на большой уличной сковороде, который бесплатно могли попробовать все желающие", - сообщили организаторы.

Кроме того, для гостей и жителей города провели чайную церемонию с дегустацией чая на минеральной воде и конкурс "Мидийный спринт" - поедание мидий на скорость.

Во второй день гастрономического праздника работа маркетплейса и дегустационных площадок продолжится. Кроме того, состоится лекция о дальневосточных суперфудах, таких как трепанг, которую проведет нутрициолог Марина Удалых. Фудблогеры проведут открытый мастер-класс по разделыванию и использованию в кулинарии морского гребешка. Также состоится второй конкурс на поедание мидий на скорость.

Фестиваль мидий проводится в Приморье с 2018 года. До пандемии он пользовался большой популярностью у местных жителей и туристов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На первом фестивале было съедено три тонны мидий, а на втором - семь. В 2020 году из-за пандемии на фестивале готовили мидии только с доставкой. В 2021 году "Мидиясаммит" проходит с 13 по 30 мая в 26 ресторанах Владивостока и заведении Благовещенска.

Фестивали локальных дальневосточных продуктов в Приморье проводят с 2016 года. Так, организаторы стараются сделать локальные виды рыбы, морепродуктов и даров тайги популярнее у жителей и гостей Дальнего Востока. Ежегодно проходит не менее пяти таких гастрофестивалей, которые привлекают в Приморье гостей из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и городов России.