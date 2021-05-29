РЖД планирует запустить мультимодальный турмаршрут из Москвы до озера Байкал

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 мая. /ТАСС/. Мультимодальный туристический маршрут, который объединит железнодорожный, водный и воздушный виды транспорта, планируется запустить в конце июня по маршруту Москва - озеро Байкал. Об этом в субботу во время церемонии торжественного запуска первого мультимодального маршрута Москва - остров Валаам в карельском городе Сортавала сообщил заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.

"Следующий крупный проект, который, надеюсь, у нас получится, это туристических поезд из Москвы до Байкала, который мы планируем в конце июня запустить. Это уже другой уровень сервиса, который мы будем предоставлять. Помимо [теплохода на подводных крыльях] "Метеора", который у нас в программе поедет на остров Ольхон, еще возникает самолет, который будет перевозить наших туристов для стыковочных пересадок", - сказал он.

Мультимодальные перевозки, которые развивает компания "РЖД", предполагают объединение нескольких видов транспорта (поездов, автобусов, "Метеоров"), которые состыкованы по времени прибытия и отправления. Первый такой туристический маршрут был запущен сегодня в Сортавале. Поезд Москва - остров Валаам будет ходить с остановками в Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Сортавале, где пассажиры смогу пересесть на судно и добраться на остров Валаам, к монастырю, существующему с X века.