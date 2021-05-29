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Пандемия COVID-19

В Марий Эл режим повышенной готовности продлили до 5 июля

Согласно указу, до 5 июля не допускается проведение публичных, зрелищных, досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий

ТАСС, 29 мая. Власти Республики Марий Эл продлили режим повышенной готовности из-за пандемии до 5 июля. Об этом сообщается на сайте администрации главы Марий Эл.

"Действие указа и ограничительных мероприятий по введенному на территории республики режиму повышенной готовности продлевается до 5 июля включительно", - сообщает пресс-служба.

Согласно указу, до 5 июля не допускается проведение публичных, зрелищных, досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий, кроме проведения выборов и референдумов, а также мероприятий по выдвижению кандидатов и сбора подписей.

Как отмечает пресс-служба, руководитель управления Роспотребнадзора региона Светлана Булатова считает, что в складывающейся эпидемиологической обстановке нежелательно проведение шествия "Бессмертный полк", которое запланировано на июнь.

Ранее в республике сняли ограничения на работу кафе, баров, ресторанов в круглосуточном режиме. Также в регионе разрешается работа детских лагерей. По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлено 13 496 случаев заражения коронавирусом, 13 113 пациентов выздоровели, 245 умерли.

Теги
РоссияМарий ЭлПандемия COVID-19
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