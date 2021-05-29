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Прием документов для поступления в довузовские организации Минобороны продлили до 10 июня

Вступительные испытания будут проводиться в очном формате на территории училищ

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Прием личных дел для поступления в суворовские, нахимовские и кадетские училища продлен до 10 июня, сообщили в Минобороны.

"Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу принято решение о продлении приема личных дел кандидатов на поступление в довузовские образовательные организации Минобороны России до 10 июня 2021 года", - сказали в ведомстве.

Такое решение принято с учетом многочисленных обращений в Главное управление кадров Министерства обороны России, а также в суворовские, нахимовские и кадетские училища с просьбой предоставить возможность увеличить срок подачи документов, что связано и с подготовкой необходимых медицинских документов.

В этом году, уточнили в Минобороны, помимо увеличения срока подачи документов, изменена работа приемных комиссий.

"Вступительные испытания будут проводиться в очном формате на территории училищ. Кроме того, дополнительные выездные приемные комиссии пансионов воспитанниц будут направлены во Владивосток, Екатеринбург, Калининград, Краснодар, Новосибирск и Самару", - добавили в министерстве.

Ранее в соответствии с приказом министра обороны было установлено, что личные дела кандидатов принимаются до 1 июня.

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