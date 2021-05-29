В МИД России прокомментировали новый регламент МВД по правилам выдачи загранпаспортов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Граждане РФ, проживающие за рубежом, по-прежнему могут оформить заграничный паспорт в дипломатических представительствах России за границей, новый административный регламент МВД РФ не окажет влияния на эту процедуру. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Ранее МВД России опубликовало приказ, согласно которому был обновлен административный регламент по правилам выдачи заграничных паспортов. В связи с этим ряд СМИ распространил информацию, что якобы для получения загранпаспорта гражданам РФ, проживающим за рубежом, придется обязательно приехать в Россию.

"Появившиеся в СМИ сообщения о якобы принятых изменениях указанного порядка не соответствуют действительности и вызваны недостаточно внимательным изучением нового административного регламента МВД России по предоставлению государственной услуги по оформлению заграничных паспортов на территории Российской Федерации, вступающего в силу 30 мая 2021 года", - сказала Захарова.

Она отметила, что заграничные паспорта оформляются гражданам РФ, которые проживают за рубежом, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями РФ в иностранных государствах и никаких изменений данного порядка не произошло. "МИД России и российские консульские загранучреждения в нынешних непростых обстоятельствах делают все возможное для своевременного документирования сограждан заграничными паспортами", - подчеркивается в комментарии.

"Данный документ позволяет гражданам, проживающим за рубежом и временно прибывшим на территорию Российской Федерации, обратиться за заменой заграничного паспорта в подразделение по вопросам миграции территориальных органов МВД России, - отметила официальный представитель МИД РФ. - При этом при наличии действительного заграничного паспорта не потребуется предварительно оформлять внутренний паспорт. Эта мера призвана обеспечить права наших граждан, проживающих за пределами Российской Федерации, и дать им возможность без задержки возвратиться в страну своего постоянного проживания".