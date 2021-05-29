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В Петербурге подвели итоги международного творческого конкурса в День эрмитажного кота

Лучшими жюри назвало работы Люсинэ Туманян "1942" и Якова Соложина "Эрмики читают статью в газете The Art Newspaper Russia: "В Эрмитаже прочертили "Линию Рафаэля" длиной в пять веков"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Победителей международного конкурса творческих работ объявили в Петербурге в День эрмитажного кота, в этом году он проводился в онлайн-формате без возрастных ограничений, свои рисунки прислали более 850 участников, были выбраны 15 лучших работ. Об этом во "ВКонтакте" сообщила пресс-служба эрмитажных котов.

"Мы получили почти рекордное количество, более 850 произведений, выполненных в различной технике, среди которых, кроме классических графических техник, были трехмерные композиции, масло и даже компьютерная графика. Нашими номинантами в этом году стали 15 участников разного возраста", - сказано в сообщении.

Участникам предстояло создать свои произведения по теме "В гостях у эрмитажного кота". Члены жюри оценивали индивидуальное художественное решение, продуманность композиции, технику, соответствие теме и другое. По словам организаторов конкурса, самыми интересными оказались работы Люсинэ Туманян "1942" и Якова Соложина "Эрмики читают статью в газете The Art Newspaper Russia: "В Эрмитаже прочертили "Линию Рафаэля" длиной в пять веков".

Кроме того, в этом году в День эрмитажного кота все желающие могли расписать фанерных котов вместе с руководителем художественной группы "Митьки" Дмитрием Шагиным и посетить выставку работ лауреатов в Иорданской галерее Зимнего дворца. Специальным гостем праздника стал кот Ахилл - оракул чемпионата Евро-2020.

День эрмитажного кота - это ежегодный праздник, он посвящен котам, живущим и служащим в музее. 

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