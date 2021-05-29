В Словакии открыли памятник русским воинам, умершим после Аустерлицкого сражения

ПРАГА, 29 мая. /ТАСС/. Памятник русским воинам, принявшим участие в Аустерлицком сражении 2 декабря 1805 года и умершим в Словакии от полученных ран при возвращении на родину, открыт в субботу в селе Утекач в Банскобистрицком крае (Центральная Словакия). Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в республике Владислав Куликов.

"Памятник русским солдатам, которые под командованием Михаила Илларионовича Кутузова сражались с французами в битве под Аустерлицем и затем, возвращаясь домой через территорию современной Словакии, скончались в январе 1806 года от полученных в крупнейшей битве начального периода наполеоновских войн ран, открыт в селе Утекач, где они были похоронены", - отметил дипломат.

Памятник создан по инициативе и на средства словацких граждан. На нем надпись на словацком и русском языках: "Остановись и подумай, что пережили солдаты Кутузова в 1806 году. Болезнь принесла им смерть, больше они не вернулись в Россию, здесь среди гор они покой вечный нашли. Скромная памятная доска говорит, что мы не забыли о них".

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие представители местных властей и общественных организаций, жители Утекача и расположенных рядом населенных пунктов, российские дипломаты. Они возложили венки и букеты цветов на место захоронения русских героев, которое насчитывает более 200 лет. Посол РФ в Словакии Игорь Братчиков тепло поблагодарил собравшихся за сохранение памяти о воинах легендарного Кутузова.

В Словакии, как сказал Куликов, существует "несколько знаковых мест, связанных с пребыванием здесь русской армии в начале XIX века". В городе Ришневце (Западная Словакия), где после Аустерлицкого сражения располагался штаб армии и ночевал Кутузов, открыт музей полководца. В нем представлена коллекция экспонатов из архивных фондов МИД России, Московского музея-панорамы "Бородинская битва", Малоярославецкого военно-исторического музея 1812 года. В городах Свидник и Бардеёв (Восточная Словакия), через которые проходили войска, есть улицы, названные именем прославленного фельдмаршала. В начальной школе села Шинтава (Западная Словакия) установлен бюст Кутузова. "Теперь к этим историческим местам добавился и мемориал в селе Утекач", - подчеркнул представитель посольства РФ.