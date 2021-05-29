Telegraph: британские спецслужбы помогают США установить происхождение коронавируса

"Мы делимся теми разведданными по Уханю, которые у нас есть, а также предлагаем американцам помочь подтвердить и проанализировать собранные ими сведения", - отметил собеседник издания. По его словам, "для того, чтобы узнать правду о вспышке вызываемого коронавирусом заболевания [в Ухане], информация из надежных источников необходима в большей степени, чем продуманный анализ, а такую информацию получить сложно".

Ранее в пользу гипотезы об искусственном происхождении вируса SARS-Cov-2 неоднократно высказывался Ричард Дирлав, возглавлявший службу британской внешней разведки MI-6 с 1999 по 2004 год. В недавнем интервью радиостанции LBC он заявил, что, скорее всего, это никогда не удастся доказать, "поскольку в силу масштабов организованной Китаем зачистки были уничтожены все свидетельства, которые позволили бы подтвердить ту или иную версию". В беседе с The Daily Telegraph Дирлав также заявил о попытках КНР подавить все дискуссии по этой теме в научном сообществе. Сам экс-глава МИ-6 допускает, что вирус мог возникнуть естественным путем, однако считает намного более вероятным, что способность заражать людей патоген получил в результате вмешательства китайских ученых.

О доказательствах

Дирлав ссылается на работу норвежского вирусолога Биргера Сёренсена и профессора лондонского Университета Святого Георгия Ангуса Далглиша, специализирующегося на изучении раковых заболеваний и ВИЧ. Летом прошлого года они написали статью о происхождении SARS-Cov-2, в которой утверждалось о наличии веских оснований считать его искусственным. По словам Далглиша, публиковать работу тогда отказались почти все крупные научные издания, включая британский Nature. В конечном итоге она вышла в новом ежеквартальном журнале Кембриджского Университета QRB Discovery, причем основную тему публикации пришлось изменить - ей стал механизм работы вакцины от коронавируса, которую испытывает компания, принадлежащая Далглишу и Сёренсену. Теперь исследователи собираются обнародовать дополненную версию своей работы, причем посвященную уже только этиологии вируса.

"17 марта 2020 мы обнаружили, что шиповидный белок имеет шесть включений, которые можно считать уникальными отпечатками пальцев, с пятью характерными особенностями, указывающими на целенаправленное манипулирование [структурой белка]", - говорится в отрывке из статьи, который был опубликован в субботу газетой Daily Mail.

По мнению исследователей, шиповидный, или спайк-белок, позволяющий коронавирусу связываться с заражаемой клеткой, был изменен в ходе экспериментов, проводившихся в Китае. По словам Сёренсена, ряд из четырех аминокислот с положительным зарядом мог быть внесен в структуру шиповидного белка лишь искусственно, что существенно увеличило способность вируса инфицировать клетки. Указывая на то, что в Уханьском институте вирусологии несколько лет проводились эксперименты по генетической модификации коронавирусов, а также на ряд других обстоятельств, авторы статьи приходят к выводу о том, что гибридный вирус, способный исключительно эффективно заражать не только летучих мышей, но и людей, создали в КНР. Целью экспериментов, в ходе которых исследователи целенаправленно делают патогены более опасными, могло быть создание вакцин от новых зоонотических инфекций.

Работу Далглиша и Сёренсена, обратившую на себя внимание ученых и журналистов еще в прошлом году, подвергли критике многие другие исследователи, считающие, что структура шиповидного белка коронавируса могла измениться естественным путем в процессе эволюции.

Новые расследования

В марте международная миссия экспертов, посетивших Китай, чтобы прояснить происхождение нового коронавируса, опубликовала доклад, в котором говорилось, что лабораторное происхождение вируса является наименее вероятной из рассмотренных гипотез. Самым вероятным был признан сценарий, согласно которому произошла передача инфекции от животного к другому животному, а затем к человеку.