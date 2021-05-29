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Встреча Путина и Лукашенко
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Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку

Накануне лидеры России и Белоруссии "договорились, что воспользуются хорошей погодой, прекрасной природой российского юга", сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков
© Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу совершили морскую прогулку, рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"С визитом в России по-прежнему находится президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко, вчера и сегодня происходило общение двух президентов - Лукашенко и Путина", - сказал представитель Кремля, напомнив, что в пятницу прошли официальные переговоры лидеров.

"Сегодня неформальная часть этих переговоров", - отметил Песков. По его словам, Путин и Лукашенко еще в пятницу "договорились, что воспользуются хорошей погодой, прекрасной природой российского юга". "Сегодня они совершили морскую прогулку", - сообщил Песков, обещав, что пресс-служба Кремля в ближайшее время распространит фото- и видеоматериалы об этом путешествии.

Как отметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос, ничего необычного в том, что общение двух лидеров в Сочи продлилось больше одного дня, нет. "Александр Григорьевич неоднократно оставался с ночевкой [в РФ]. Любой гражданин Белоруссии вообще на самом деле чувствует себя [в России] как дома, он может свободно приезжать, уезжать, ночевать, так же, как и российские граждане", - сказал Песков.

Президент Белоруссии прилетел с визитом в Сочи в пятницу.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВстреча Путина и Лукашенко
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