Генпрокуратуре выделят 3,2 млрд рублей на повышение уровня соцобеспечения сотрудников

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить Генпрокуратуре РФ почти 3,2 млрд рублей на повышение уровня соцобеспечения сотрудников, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях совершенствования контрольно-надзорной функции и обеспечения бесперебойной деятельности органов прокуратуры РФ, имея в виду повышение уровня социального обеспечения прокурорских работников, выделить Генеральной прокуратуре РФ в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в объеме 3 185 091,8 тыс. рублей", - говорится в документе.

В частности, более 2,1 млрд рублей пойдут на разовую стимулирующую выплату сотрудникам прокуратуры, 638 млн рублей - на служебное жилье для них и 393 млн рублей - на материально-техническое обеспечение органов прокуратуры.