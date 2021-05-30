ГП Египта раскрыла предварительные итоги расследования смерти экс-главы разведки Украины

КАИР, 30 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Египта обнародовала в субботу предварительные итоги расследования гибели во время дайвинга в Дахабе экс-главы Службы внешней разведки Украины Виктора Гвоздя. Заявление Генпрокуратуры опубликовано на официальном аккаунте в Facebook. По данным египетских следователей, гибель экс-главы украинской разведки не имеет уголовной подоплеки.

"28 мая Генпрокуратура получила уведомление от центральной больницы Дахаба, куда было доставлено тело утонувшего украинца, - отмечается в заявлении. - Сопровождавший его друг, тоже гражданин Украины, рассказал, что во время погружения на глубину 40 метров мужчина очень быстро поднялся на поверхность". Генпрокуратура сообщила, что после подъема он еще был жив, ему пытались оказать первую помощь его друг и египетский дайвер, его доставили в больницу, где провели реанимационные мероприятия, но мужчина умер.

"В ходе опроса свидетелей, в частности друга погибшего, владельца дайвинг-центра, который предоставил оборудование для погружения, а также инструктора, который их сопровождал, было установлено, что у Виктора Гвоздя была международная лицензия, разрешающая ему погружаться на глубину до ста метров, - говорится в заявлении. - Смерть наступила в результате резкого [кислородного] истощения организма из-за быстрого подъема с глубины". Обстоятельства смерти не имеют уголовной подоплеки, что было подтверждено полицейским расследованием, отметила Генпрокуратура.

В ходе осмотра тела не было обнаружено каких-либо видимых повреждений. Как отмечается в заявлении, будет проведена патолого-анатомическая судмедэкспертиза, а также будет проверено оборудование для дайвинга, в том числе на предмет пригодности его использования на большой глубине.

В пятницу издание "Обозреватель" сообщило, что экс-глава Службы внешней разведки Украины 62-летний Виктор Гвоздь умер в Египте на отдыхе во время дайвинга. Эту информацию подтвердил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Гвоздь возглавлял Службу внешней разведки Украины с 2014 по 2016 год.