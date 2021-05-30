Станислав Кучер заявил об уходе с поста главного редактора американской редакции RTVI

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Станислав Кучер покинет пост главного редактора американской редакции телеканала RTVI 1-го июня. Об этом в субботу он сообщил в Facebook.

"С 1-го июня я ухожу с поста главного редактора американской редакции RTVI и ведущего "Новых итогов" (еженедельное информационно-аналитическое шоу)",- написал Кучер в своем сообщении. Редактор добавил, что летом в эфир выйдут записанные им интервью для программы "Американский эксперт".

По словам Кучера, он планирует "отправиться в свободное плавание" и бросить все силы на собственные творческие проекты.

Станислав Кучер - российский журналист, теле- и радиоведущий. В прошлом работал на радио "Коммерсантъ FM" и "Авторадио", а также был ведущим телеканала "Совершенно секретно".