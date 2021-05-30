СМИ: новую королевскую яхту в Великобритании могут назвать в честь принца Филипа

ЛОНДОН, 30 мая. /ТАСС/. Правительство Великобритании намерено построить новую королевскую яхту, которая может получить имя супруга королевы Елизаветы II принца Филипа, умершего в апреле. Как сообщило в воскресенье агентство PA , корабль станет преемником королевской яхты Britannia, списанной еще в 1997 году.

Название нового судна пока официально не оглашено, однако, как указывает агентство, многочисленные участники кампании по его строительству и представители правящей Консервативной партии хотят назвать яхту в честь герцога Эдинбургского. Принц Филип, умерший в возрасте 99 лет, принимал личное участие в разработке дизайна бывшего королевского флагмана Britannia. Он дважды обогнул на нем земной шар.

По информации PA, начало строительства нового судна запланировано правительством Великобритании на 2022 год, а в течение последующих четырех лет оно должно быть введено в эксплуатацию. Экипаж яхты будет состоять из членов королевских ВМС. Предположительно, на ее строительство будет выделено до £200 млн ($284 млн).

"Новый национальный флагман станет первым судном в своем роде, отражающим растущий статус Великобритании в качестве великой и независимой морской державы", - приводит агентство слова премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

Предыдущая королевская яхта, успевшая стать своеобразным символом британской монархии, была списана после 44 лет эксплуатации. Она прошла многие тысячи миль по морям и океанам, посетила 135 иностранных государств. В 1994 году во время государственного визита Елизаветы II в Россию, на Britannia был организован банкет для первого президента РФ Бориса Ельцина (1931-2007).

В настоящее время корабль пришвартован в порту Эдинбурга и используется в качестве музея.