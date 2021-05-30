МВД с начала года выявило более 230 человек, сообщивших о ложных минированиях зданий

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Сотрудники МВД России за четыре месяца этого года вычислили по стране более 230 человек, оставивших ложные сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

"За январь - апрель 2021 года на территории РФ количество лиц, совершивших преступления, предусмотренные статьей 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), составило 232", - сказал собеседник агентства. Санкция по этой статье предусматривает максимум до 10 лет лишения свободы.

В МВД уточнили, что это на 2,1% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как правило, объектами ложных минирований становятся школы, вокзалы, магазины, суды и больницы.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна "минирований" различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах и аэропортах. Все эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.