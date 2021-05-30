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Акции протеста против политики президента прошли по всей Бразилии

Протестующие также требовали проведения вакцинации от коронавирусной инфекции и возвращения программы социальной поддержки в период пандемии, сообщил портал G1
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Описание
Акция протеста в Рио-де-Жанейро
© AP Photo/Bruna Prado
Акция протеста в Рио-де-Жанейро
© AP Photo/Bruna Prado
Акция протеста в Рио-де-Жанейро
© AP Photo/Bruna Prado
Акция протеста в Рио-де-Жанейро
© AP Photo/Bruna Prado

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 мая. /ТАСС/. Многочисленные марши протеста против политики президента Бразилии Жаира Болсонару в период пандемии прокатились в субботу по всей Бразилии. Об этом сообщает портал G1.

По информации портала, манифестации прошли во всех штатах южноамериканской республики. Их участники были в масках, однако не во всех городах, где зарегистрированы акции, протестующие соблюдали социальную дистанцию. Они требовали проведения вакцинации от коронавирусной инфекции, возвращения программы социальной поддержки в период пандемии, звучали призывы к отставке президента.

В большинстве городов манифестации прошли мирно, однако в Ресифи, столице северо-восточного штата Пернамбуку, полиция применила для разгона толпы резиновые пули и слезоточивый газ. Губернатор штата осудил насилие со стороны правоохранителей, пообещав провести расследование.

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