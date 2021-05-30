В МЧС предупредили об опасности плавания на надувных матрасах

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Купание на водоемах на надувных матрасах в России опасно и запрещено, хотя ответственность за это не предусматривается. Об этом в преддверии начала купального сезона сообщил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Андрей Печенин в видеоинтервью ТАСС, которое будет опубликовано 31 мая.

"Мы пока не планируем устанавливать ответственность, человек должен знать и понимать, что это запрещено", - подчеркнул он.

"Очень часто мы наблюдаем, что используют [для купания] надувные матрасы, совершенно не подозревая о той опасности, которая может произойти, особенно на больших водоемах", - сказал Печенин. Он напомнил, что неоднократно происходили случаи, когда человека на надувном матрасе сильным ветром либо течением уносило достаточно далеко от берега и ему требовалась помощь спасателей. Кроме того, надувной матрас или другое надувное средство может сдуться или лопнуть во время купания.

"Оно вызывает ложное чувство безопасности, ведь порой его используют люди, которые в принципе слабо держатся на воде и, пользуясь таким средством, они отплывают от берега и в силу воздействия, например волны, это средство может перевернуться, и человек попадет в неприятную ситуацию, даже может утонуть", - пояснил Печенин.

1 июня в большинстве регионов России начинается купальный сезон.