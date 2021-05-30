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Вильфанд рассказал, когда в Центральную Россию придет "настоящее лето"

Потепление ожидается с 1 июня, отметил научный руководитель Гидрометцентра
© Донат Сокрокин/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. "Настоящее лето" с температурой 25 градусов тепла днем и солнечной погодой начнется в Центральном федеральном округе (ЦФО) к концу рабочей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"К концу рабочей недели температура уже будет около 25 градусов, и это будет настоящее лето", - сказал он.

По словам Вильфанда, потепление в центре России будет постепенным, и начнется оно с 1 июня.

"1 числа днем температура уже будет приближаться к 20-градусной отметке. Солнце будем ощущать, а дальше каждый день температура будет повышаться на 1-2 градуса", - отметил он.

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