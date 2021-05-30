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Пандемия COVID-19

Крымские ученые ожидают, что создаваемая в регионе вакцина защитит от мутаций коронавируса

Разработчики намерены завершить испытания на животных и перейти к исследованиям на группе добровольцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Вакцина на базе новой олигонуклеотидной технологической платформы, разработкой которой занимается группа молекулярных биологов в Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского (КФУ), согласно ожиданиям ученых, могла бы защищать от всех будущих мутаций коронавируса. Такое мнение высказал ТАСС доктор биологических наук, вирусолог Владимир Оберемок.

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Ученый в феврале сообщал, что разработчики рассчитывают в ближайшее время завершить испытания на животных и перейти к исследованиям на группе добровольцев. Доклинические испытания на мышах и кроликах пока продолжаются.

"Разработанная нами новая технологическая платформа позволила создать вакцину, которая, как мы ожидаем, будет защищать от любых возможных мутаций вируса, в том числе и от индийского, бразильского, британского или нового вьетнамского. <...> Мы приняли решение провести масштабные исследования на животных. Необходимо быть абсолютно уверенным в эффективности и нетоксичности препарата. На людей мы сможем перейти только после официального завершения доклинических испытаний", - сказал Оберемок.

Вирусолог сообщил, что "работа над новой вакциной от коронавируса значительно ускорилась, так как в мире за последний год появилось огромное число опасных мутаций вируса SARS-CoV-2 и требуется новый подход к созданию универсальной вакцины, которая бы вызывала иммунный ответ организма на всю консервативную часть генома вируса, а не только на спайк-белок". "Проблема с коронавирусом в мире будет существовать еще долгие годы, поэтому нужно создавать новые различные средства борьбы с ним", - добавил Оберемок.

В июле 2020 года пресс-служба Минобрнауки России сообщала, что крымские ученые разрабатывают вакцину, которая способна активизировать клеточный и гуморальный иммунитет. В октябре ученые заявили, что преимуществом их вакцины будет являться возможность ингаляционного введения через нос, без инъекций. В декабре они сообщили, что у кроликов, на которых проводят испытания, обнаружили формирование антител. Вакцине дали рабочее название "Лассо" из-за схожести ее формы с арканом для ловли животных.

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