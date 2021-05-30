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ПМЭФ-2021

Теплая погода и белые ночи ожидаются в Петербурге в дни ПМЭФ

Со 2 по 5 июня в городе будет 20-26 градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. В дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) со 2 по 5 июня в Санкт-Петербурге ожидаются 20-26 градусов тепла, отсутствие осадков и белые ночи, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В этом году ПМЭФ пройдет со 2 по 5 июня.

"1-го числа будет повышение температуры до 20 градусов тепла, начиная со 2 июня она будет повышаться еще. В среду будет от 20 до 22 градусов тепла, в четверг - 22-24 градуса, в пятницу - 23-26 градусов. Поскольку будет сказываться область высокого давления, будет очень мощный антициклон, будет солнечно и без осадков", - сообщил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, гостям северной столицы в дни ПМЭФ-21 посчастливится наблюдать белые ночи. "В полной мере можно будет ощутить удовольствие белых ночей, потому что облаков будет мало", - отметил метеоролог.

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РоссияСанкт-ПетербургПМЭФ-2021
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